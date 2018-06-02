НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в России

Вместе с ней запретили памятную монету в 3 рубля.

Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена еще одну российскую банкноту - 100 рублей.

Как сообщает UBR со ссылкой на телеграмму НБУ, вместе с ней запретили памятнную монету в 3 рубля.

Полимерную банкноту 100 рублей, выпущенную неделю назад и посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA, запретили, поскольку на ее оборотной стороне в форме мяча зеленным цветом изображена территория РФ вместе с оккупированным Крымом. Памятную монету в 3 рубля, запущенную в оборот еще 15 марта 2018 г., запретили, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в г. Симферополь — также на территории Крымского полуострова, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, пользователей сети рассмешил сувенир в виде матрешки-арбитра, который выпустили в России к чемпионату мира-2018.