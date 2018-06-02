Право пообедать с Уорреном Баффетом продано за $3,3 миллиона

15:48, 02 июня 2018
Финансы
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Уоррен Баффетт / REUTERS

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Как сообщают западные СМИ, победитель розыгрыша пожелал остаться анонимным, передает kommersant.ru.

Стоимость обеда с Баффетом стала третьей за историю розыгрыша. Миллиардер разыгрывает право обеда с ним ежегодно и встречается с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.

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Теги: #Уоррен Баффетт#обед с Баффеттом