Право пообедать с Уорреном Баффетом продано за $3,3 миллиона
15:48, 02 июня 2018Финансы
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Стоимость обеда с Баффетом стала третьей за историю розыгрыша.
Уоррен Баффетт / REUTERS
Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом продано на онлайн-аукционе eBay за $3,3 млн.
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Как сообщают западные СМИ, победитель розыгрыша пожелал остаться анонимным, передает kommersant.ru.
Стоимость обеда с Баффетом стала третьей за историю розыгрыша. Миллиардер разыгрывает право обеда с ним ежегодно и встречается с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.
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