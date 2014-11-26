Руководители крупнейших украинских банков выступают против отмены валютных аукционов НБУ, которое предлагает Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ).

Данное заявление поддержали председатель правления Приватбанка Александр Дубилет, председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук и глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

По мнению банкиров, данный механизм является исключительно индикативным инструментом, который позволяет формировать официальный курс НБУ и не имеет целью полного удовлетворения спроса на иностранную валюту. Национальный банк Украины в данной ситуации через валютные аукционы дает сигнал финансовым учреждениям, что присутствует на рынке и отслеживает его тенденции.

"Безусловно, что механизм определения официального курса может быть наиболее результативным, однако сама необходимость таких аукционов не вызывает у лидеров банковского рынка Украины сомнений" - говорится в заявлении лидеров банковского рынка.

Поэтому банкиры не поддерживают еще одно предложение НАБУ - полностью перевести формирования курса на рыночные принципы. Скорее всего механизм подготовки и визирования документов НАБУ требует совершенствования, отметили банкиры в связи с ситуацией, в которой председатели правлений крупных коммерческих банков не поддержали предложения направлены в НБУ.