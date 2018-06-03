В Великобритании расследуют источники доходов состоятельных россиян - СМИ
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью ведет расследование относительно источников доходов 120-140 состоятельных лиц, многие из которых связаны с Россией.
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Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источник в правительстве.
"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит. Поэтому увеличился и объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных публичных лиц из России", - говорится в сообщении.
По словам директора отдела по экономическим и киберпреступлениям Дональда Туна, его команда проверяет от 120 до 140 человек.
"Наша цель - борьба с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства", - сказал Тун.