"Торговля на равных условиях": Трамп объяснил введение торговых пошлин
Вашингтон должен вводить пошлины против торгующих в Соединенных Штатах стран.
Читайте такжеЕС прокомментировал пошлины США на сталь и алюминий: не намерен вести торговую войну
Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Трамп уверен, что только таким образом можно добиться справедливой торговли на равных условиях.
"К США должны, в конце концов, относиться честно в сфере торговли. Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100%, то это нечестно, такое терпеть больше нельзя. Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля", - написал Трамп.
С 1 июня США ввели 25-процентные таможенные пошлины на импорт стали и десятипроцентные - на импорт алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, а ранее - из России и других стран. В свою очередь, ЕС оспорил решение Вашингтона в ВТО. Канада и Мексика считают введение пошлин нарушением установленных ранее правил торговли.
Россия также намерена принять меры в ответ на введение Вашингтоном пошлин. По оценкам Минпромторга, подобным шагом США нанесли России ущерб в 3 миллиарда долларов.
The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018