"Торговля на равных условиях": Трамп объяснил введение торговых пошлин

Американский президент уверен, что только таким образом можно добиться справедливой торговли на равных условиях.

Вашингтон должен вводить пошлины против торгующих в Соединенных Штатах стран.

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Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп уверен, что только таким образом можно добиться справедливой торговли на равных условиях.

"К США должны, в конце концов, относиться честно в сфере торговли. Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100%, то это нечестно, такое терпеть больше нельзя. Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля", - написал Трамп.

С 1 июня США ввели 25-процентные таможенные пошлины на импорт стали и десятипроцентные - на импорт алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, а ранее - из России и других стран. В свою очередь, ЕС оспорил решение Вашингтона в ВТО. Канада и Мексика считают введение пошлин нарушением установленных ранее правил торговли.

Россия также намерена принять меры в ответ на введение Вашингтоном пошлин. По оценкам Минпромторга, подобным шагом США нанесли России ущерб в 3 миллиарда долларов.