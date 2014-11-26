Фонд гарантирования вкладов продлил временную администрацию в «Терра Банке»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил работу временной администрации в неплатежеспособном «Терра Банке» до 22 декабря, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

В фонде напомнили, что «Укринбанк» продолжает осуществлять выплаты вкладчикам банка в размерах гарантированной суммы.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 августа ввел временную администрацию в «Терра Банк» сроком на 3 месяца, до 22 ноября, на основании решения Нацбанка о признании банка неплатежеспособным.

Наблюдательный совет «Терра Банка» 24 июля временно отстранил от выполнения обязанностей главу правления банка Олега Савощенко до 1 сентября и назначил исполняющим обязанности главы правления Игоря Шевченко.

В начале августа акционеры банка сообщили о подготовке конкурса для привлечения инвесторов по выходу банка из сложного положения, в котором он оказался за период работы под руководством президента банка Кирилла Шевченко.

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Справка УНИАН. «Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по размеру активов. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.

Фонд гарантирования вкладов физлиц до 25 сентября осуществляет временную администрацию в «Пивденкомбанке», основным владельцем которого также был Цыплаков, но в начале июля он вышел из состава акционеров банка.