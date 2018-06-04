В Токио раскритиковали торговую политику США

Токио крайне огорчен решением Трампа ввести торговые пошлины, ведь єто обязательно отразится на двусторонних отношениях.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что протекционистские меры США в экономике могут ввергнуть в хаос мировые рынки.

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Об этом сообщает Росбалт.

По его словам, Токио крайне огорчен решением президента Дональда Трампа ввести торговые пошлины, так как оно неминуемо отразится на двусторонних отношениях.

"Вводимые администрацией США широкие меры по ограничению торговли грозят породить хаос на мировых рынках. Они вызывают крайнее сожаление, поскольку неминуемо окажут большое воздействие на японо-американское экономическое сотрудничество и всю систему многосторонней мировой торговли, основанной на правилах Всемирной торговой организации", - сказал Суга на пресс-конференции в Токио.

Генсек отметил также, что японский премьер Синдзо Абэ попробует снова обсудить эту ситуацию с Трампом в ходе своего визита в Вашингтон 7 июня и на предстоящем 8-9 июня саммите "Большой семерки" в Канаде.

Ранее министр финансов Японии Таро Асо назвал незаконным и неприемлемым введение пошлин США на импорт стали и алюминия. По его словам, эти "протекционистские меры" вынуждают Токио отстаивать свои права через Всемирную торговую организацию (ВТО).

Напомним, с 1 июня действуют пошлины США на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%, соответственно, для Канады, стран Евросоюза, Мексики и ряда других государств.