Предпосылок для повышения "минималки" нет - министр финансов

Данилюк подчеркнул, что сейчас нужно думать об Антикоррупционном Суде, а не заниматься популизмом.

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

Читайте такжеГройсман обещает подать в отставку в случае несоздания Антикоррупционного суда

Об этом сообщает Экономическая правда.

"Повышение "минималки" - это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 миллиардов гривень. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы", - отметил министр.

"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 миллиардов гривень. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном Суде, а не заниматься популизмом", - добавил он.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривень, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тысячи гривень во второй половине 2018 года.