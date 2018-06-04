С деньгами МВФ или без них: Нацбанк спрогнозировал два сценария для страны

В рамках негативного сценария регулятор может повысить учетную ставку для сдерживания инфляции и ввести валютные ограничения.

В Украине возможны два сценария развития событий в зависимости от прогресса в проведении структурных реформ для устойчивого развития и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, считают в Национальном банке Украины.

Читайте такжеДанилюк в письме нардепам: срыв программы с МВФ приведет к девальвации гривни и скачку инфляции

Об этом говорится в выдержке из протокола последнего заседания Комитета НБУ по монетарной политике, который рекомендовал правлению регулятора оставить учетную ставку на неизменном уровне в 17%.

«Ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины. При активизации усилий существует высокая вероятность получения в этом году транша МВФ объемом 2 млрд долл. США и другого связанного финансирования, как и предполагается в базовом сценарии», - отмечается в документе.

По информации НБУ, при таком сценарии будет целесообразным проведение дальнейшей либерализации валютных ограничений, чтобы поддержать экономическое развитие.

В то же время, при торможении структурных реформ и отсутствии финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов ситуация будет развиваться по альтернативному сценарию.

«Отсутствие финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов повышает уязвимость экономики и финансового рынка Украины, особенно в условиях ограниченного доступа на мировые рынки капитала», - говорится в документе.

Отмечается, что при реализации такого сценария Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для снижения инфляции, применять интервенции для сглаживания курсовых колебаний, а также ввести валютные ограничения, что крайне нежелательно и может рассматриваться как крайняя мера при возникновении угроз для финансовой стабильности.

«Большинство членов комитета согласились, что вероятность снижения учетной ставки до конца текущего года является низкой. Снижение учетной ставки должно происходить только при появлении признаков устойчивой дезинфляции в соответствии с установленными целями», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых, как и месяцем ранее.

В апреле НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составила 13,1%, замедлившись с 13,2% месяцем ранее.