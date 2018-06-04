Нацбанк может повысить прогноз роста экономики Украины
Показатели роста экономики Украины в первом квартале 2018 года превысили прогноз Национального банка, в связи с чем регулятор может повысить свой прогноз на текущий год.
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Об этом говорится в выдержке из протокола последнего заседания Комитета НБУ по монетарной политике, который рекомендовал правлению регулятора оставить учетную ставку на неизменном уровне в 17%.
"В случае развития ситуации в соответствии с базовым сценарием, существует вероятность пересмотра прогноза роста реального ВВП в сторону повышения в связи с рекордными оценкам урожая и оживлением потребления", - говорится в документе.
Кроме того, как отметил НБУ, экономический рост в странах Евросоюза будет способствовать увеличению экспортных поступлений и увеличению объемов переводов мигрантов, что в свою очередь стимулирует внутренний спрос в Украине.
Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины оценила рост реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года в 3,1% в годовом выражении.
В 2017 году ВВП Украины вырос на 2,5%.
В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%.
Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3%.
Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают роста ВВП около 3,5%.