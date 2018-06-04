Министр финансов о сотрудничестве с МВФ: нам нужен этот транш

По его словам, при решении отказаться работать с МВФ нужно было бы строить абсолютно другой бюджет – бездефицитный и с существенным сокращением расходов.

Украине нужно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и получить в этом году следующий транш по программе в объеме 1,9 млрд долл., считает министр финансов Александр Данилюк.

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«Нам нужно продолжение сотрудничества с МВФ. И нам нужен этот транш», - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.

По его словам, после получения 1,9 млрд долл. от МВФ Украина сможет получить 1 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза, а также финансирование от Всемирного банка.

«Если бы мы решили, что не хотим работать с МВФ, мы бы строили абсолютно другой бюджет. Бездефицитный, с существенным сокращением расходов», - добавил министр.

Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ и получение очередного транша важны, чтобы завершить этот год и выйти на рынки внешних заимствований для рефинансирования предстоящих долговых выплат.

«У нас 2018 год, а еще будет 2019, 2020. В 2019 году серьезные платежи, при этом программа МВФ завершается в марте 2019 года. И давайте не забывать, что у нас двойные выборы в следующем году. Нужно заложить стабильность на 2019 и 2020 годы», - резюмировал Данилюк.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Верховная Рада 1 марта приняла президентский законопроект «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440) в первом чтении. 23 мая парламент начал рассмотрение законопроекта, к которому было подано 1927 поправок, во втором чтении.