Яценюк считает падение ВВП на 7% нормальным в условиях российской агрессии

Падение экономики Украины по итогам года составит 7%, а дефицит государственного бюджета достигнет уровня в 4% ВВП.

Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент УНИАН.

«Падение экономики прогнозировалось на уровне 10%. Можем сказать, что прогнозы несколько лучше. Сейчас мы ожидаем 7%. Это все равно минусовая экономика, которая минусуется в условиях российской агрессии, невероятных бюджетных потерь для содержания Вооруженных сил, и которая частично просто уничтожена террористами. Но нам удалось в текущем году собрать в государственный бюджет на 5% больше доходов, чем в 2013 году. И это мой ответ на вопрос – удалось ли нам частично закрыть теневые схемы? Да, это удалось», - сказал Яценюк.

По словам премьера, дефицит государственного бюджета 2014 года составит 4% ВВП, и такой показатель является приемлемым для военной экономики.

Читайте такжеМинфин прогнозирует в следующем году падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4%«Здесь также были разные прогнозы. Одни говорили 7%, другие – 9%. Сейчас получаем 4% ВВП. Для страны, которая находится в состоянии войны, которая была тотально разграблена, показатели по доходам бюджета и дефицита на уровне 4% - приемлемы. Хотелось бы лучше», - сказал Яценюк. При этом он добавил, что правительство прозрачно возмещает НДС.

«Часть теневых схем ликвидирована. Но нужно и в дальнейшем наводить порядок – в Фискальной службе. Это позволит детинизировать доходы и получить деньги в бюджет страны».

Кроме того, Яценюк отметил как позитив возобновление сотрудничества с международными кредиторами. «Российская военная агрессия нанесла огромный ущерб стране, подорвала имидж государства, инвестировать в Украину стало рискованным делом. Но правительство возобновило программу деятельности и сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком», - сказал Яценюк.

Он отметил, что частные инвесторы не готовы идти в Украину, но институционные инвесторы готовы помогать Украине. «Часто спрашивают о том, сколько мы кредитов получили и куда эти кредиты пошли. Я могу заявить о том, что в общей сложности мы получили 8,6 млрд дол. США, из которых заплатили по долгам и по процентам по долгам, которые не мы делали, – 9,1 млрд дол. Отдельно отмечу, что еще 1,667 млрд дол. мы заплатили по евробондам НАК «Нафтогаз Украины»», - сказал Яценюк.

Яценюк дал поручение Министерству финансов обнародовать информацию о том, какие деньги от каких кредиторов получила Украина и кому и какие деньги она заплатила.