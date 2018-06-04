Нацбанк предупредил о последствиях роста цен на нефть - будут дорожать товары

По прогнозам НБУ, рост мировых цен на нефть окажет краткосрочное давление на инфляцию. В дальнейшем это влияние будет нейтрализовано за счет роста цен на товары украинского экспорта.

Рост мировых цен на нефть будет создавать дополнительное инфляционное давление в Украине в краткосрочной перспективе, однако в дальнейшем это влияние будет нейтрализовано за счет роста цен на товары украинского экспорта.

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Об этом говорится в выдержке из протокола последнего заседания Комитета НБУ по монетарной политике, который рекомендовал правлению регулятора оставить учетную ставку на неизменном уровне в 17%.

Отмечается, что повышение цен на нефть на мировых рынках достаточно быстро отражается на ценах в Украине в связи со значительной долей стоимости горюче-смазочных материалов в себестоимости готовой продукции.

«Это будет создавать дополнительное инфляционное давление и скажется на показателях инфляции в краткосрочной перспективе. В то же время, члены комитета ожидают, что влияние повышения мировых цен на нефть на ценовую динамику в Украине будет нейтрализовано в более длительной перспективе», - говорится в документе.

Регулятор пояснил, что рост цен на нефть будет предопределять постепенное повышение цен и на другие товары на мировых рынках, в том числе украинского экспорта. «Увеличение валютных поступлений отразится на обменном курсе гривни и, соответственно, ослабит инфляционное давление», - отмечается в документе.

Кроме того, как отметил НБУ, благоприятные погодные условия весной этого года, позволяющие рассчитывать на хороший урожай зерновых культур и ранних овощей-фруктов, будет способствовать стремительному замедлению роста цен на продукты питания.

Справка УНИАН. В начале мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения 2015 года, предполагающего снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. Это заявление США подтолкнуло цены на нефть, так как Иран является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти, входя в состав ОПЕК.

Украинские эксперты ожидают роста цен на розничном рынке светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива, поскольку импорт занимает более 80% украинского рынка топлива.