НБУ подтвердил, что запретил украинским банкам принимать ряд российских рублей

К запрещенным относятся выпущенные в 2018 году памятная банкнота номиналом 100 рублей и памятная монета номиналом 3 рубля.

Национальный банк довел украинским банкам и финучреждениям, а также банковским ассоциациям и Национальному оператору почтовой связи перечень запрещенных к использованию в Украине денежных знаков Российской Федерации, к которым относятся выпущенные в 2018 году памятная полимерная банкнота номиналом 100 рублей и памятная монета номиналом 3 рубля.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, НБУ направил банкам и финучреждениям письмо, в котором напомнил о введенных в обращение в 2018 году денежных знаках РФ, запрещенных для проведения валютно-обменных и кассовых операций в Украине.

К запрещенным денежных знакам относится посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 памятная полимерная банкнота номиналом 100 рублей, введенная в обращение 22 мая 2018 года, так как она содержит на обратной стороне изображение территории России вместе с оккупированным Крымом.

Кроме того, к запрещенным относится памятная монета номиналом 3 рубля, введенная в обращение 15 марта 2018 года, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в г. Симферополь.

В то же время, Национальный банк в этом письме дал детальное описание банкноты номиналом 2 тысячи российских рублей образца 2017 года и акцентировал внимание, что эта банкнота не относится к запрещенным для использования в Украине денежным знакам.

В НБУ напомнили, что запрет проводить валютно-обменные и кассовые операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов на оккупированных Россией территориях Украины установлен Инструкцией о ведении кассовых операций банками в Украине и Порядком организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре 2017 года запретил украинским банкам проводить операции с банкнотами и монетами Российской Федерации с изображением объектов, расположенных на оккупированной территории Украины.

Решение НБУ стало ответной реакцией на заявление центробанка РФ 12 октября о введении в обращение новых банкнот номиналом 200 рублей с изображенными на них символами оккупированного Севастополя: Памятника затопленным кораблям и вида на Херсонес Таврический.

В марте 2014 года в результате непризнанного мировым сообществом референдума в Автономной Республике Крым Украина потеряла полуостров, поскольку Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.