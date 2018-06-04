Кабмин предложил СНБО очередное расширение санкций против России

Предполагается одобрить соответствующее решение в месячный срок и вынести на рассмотрение СНБО.

Кабинет министров Украины принял решение одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим и юридическим лицам.

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Соответствующее распоряжение от 23 мая № 363-р опубликовано на Правительственном портале.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету... одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам... юридическим лицам", - говорится в документе.

Список физических и юридических лиц, к которым предлагается применить санкции, не обнародован.

Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении санкций поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций).

"Вынести вопрос информирования лиц о применении к ним персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а также относительно обнародования списка таких лиц на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны от 2 мая ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины. Санкции вводятся по инициативе правительства, Службы безопасности и Национального банка на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д. Кроме того, санкции введены и в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против ее граждан, которых незаконно удерживают в России, в отношении депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и т.п. Для введения в действие решения СНБО 18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.