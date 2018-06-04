Валюта во вторник подорожает: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 5 июня: 100 USD – 2613.2875 грн; 100 EUR – 3067.2155 грн; 10 RUR – 4.2198 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2613.2875 (4 июня – 2611.3944)

100 EUR – 3067.2155 (4 июня – 3047.2361)

10 RUR – 4.2198 (4 июня – 4.1980)

В понедельник, 4 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,11/26,13 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,42/30,44 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1329 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 544 сделки на сумму 347,68 млн долл.