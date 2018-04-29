Глава Набсовета SEED Forum Ukraine: Норвегия взяла курс на оказание реальной помощи Украине

Финансирование проекта трансформации Нацкомфинуслуг в современную и эффективную службу будет осуществляться посредством украино-норвежского фонда SEED Forum Ukraine. О том, в каких направлениях в ближайшие три года будут проводиться реформы на рынке финансовых услуг страны, почему Норвегия заинтересована в реорганизации данного сектора украинской экономики, а также какую роль в процессе согласования проекта реформирования сыграла Нацкомфинуслуг, рассказал в интервью УНИАН глава наблюдательного совета SEED Forum Ukraine Игорь Подолев.

Игорь Валентинович, на прошедшей неделе была проведена встреча премьер-министров Украины и Норвегии, в ходе которой подписан ряд соглашений о сотрудничестве двух стран. Ваш фонд SEED Forum Ukraine выступал посредником между государствами в согласовании вопросов реформирования рынка финансовых небанковских услуг. Расскажите, что подразумевает под собой такое сотрудничество?

В первую очередь, хотелось бы отметить, что Норвегия и раньше на протяжении нескольких лет сотрудничала с Украиной. Сегодня она занимает одну из лидирующих позиций среди европейских стран по оказанию экономической и научно-технической помощи Украине. На прошлой неделе был первый в истории официальный визит премьер-министра Норвегии в нашу страну, и целый ряд мероприятий был приурочен этому визиту.

Важно то, что во время визита руководство Норвегии официально объявило об увеличении со следующего года объема экономической помощи Украине в 4 раза. Деньги будут выделяться из бюджета этой страны, и это говорит о том, что Норвегия взяла курс на оказание реальной помощи Украине.

В частности, речь идет о реформировании нескольких направлений украинской экономики, в том числе и рынка финансовых услуг. Долгое время это был один из самых коррумпированных сегментов. Кроме того, именно в нем сосредоточены малый и средний бизнес. А львиная доля национального продукта в других странах, в том числе в Норвегии, создается не за счет крупных корпораций. Для Украины основным источником пополнения бюджета должны быть не крупные холдинги украинских олигархов, а все тот же малый и средний бизнес. Именно поэтому норвежцы решили помочь реформировать рынок финансовых небанковских услуг.

Какие проекты норвежцы собираются реализовать в этом секторе?

Один из проектов подразумевает внедрение «электронного правительства» в сегменте небанковских финансовых услуг. Норвежский опыт в этом направлении признан одним из лучших в мире. Суть электронизации – это максимально возможное сокращение прямых контактов с чиновниками, так как каждый контакт влечет за собой коррупционную составляющую. Подобный проект был успешно реализован ранее в Эстонии, а теперь реальный шанс появился и у нас. Реализация этого проекта позволяет минимизировать возможные встречи «лицом к лицу» потребителя и чиновника. То же самое касается и участников рынка: страховые компании, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные союзы или другие финансовые учреждения будут получать 90% бумаг, не имея прямого контакта с персоналом регулятора.

Уже со следующего года норвежцы начнут заниматься автоматизацией функций, которые на сегодняшний день исполняет Нацкомфинуслуг. В рамках соглашения, кроме модернизации технической базы Комиссии, предусмотрены, также профессиональные консультации норвежских экспертов и, непосредственно, подготовка украинских специалистов.

Как в Нацкомфинуслуг отнеслись к данной инициативе?

Я бы отметил, что возглавивший Нацкомфинуслуг в сложный экономический и политический для страны период Максим Поляков проявил себя как представитель уже нового поколения чиновников, которое мыслит прогрессивно и поддерживает реформирование рынка по европейскому образцу. Поэтому он от начала рождения самой идеи и до момента непосредственного подписания соглашения украинско-норвежского принимал самое активное участие во всей подготовительной работе. Мы совместно выделили четыре ключевых направления реформирования рынка, причем учли и мнение участников рынка.

Могли бы вы перечислить эти направления реформирования?

Первое – это электронизация системы пруденциального надзора за небанковскими финансовыми учреждениями – страховыми компаниями, пенсионным фондом и кредитными союзами. То есть там, где больше всего рисков и где простой народ страдает больше всего.

Второй вопрос, который вызовет огромное противодействие со стороны чиновников старой формации и со стороны подавляющей части участников рынка в лице собственников, - это усиление прозрачности деятельности и раскрытие информации участниками финансового рынка. До сих пор не понятно, как можно работать с рынком при таких сумасшедших рисках, когда даже я как гражданин не могу узнать конечного собственника компании.

Третье направление – это введение надзора за финансовыми учреждениями на консолидированной основе. Целью этой задачи является замена субъективных выводов контролирующего органа, на объективную оценку.

И последнее направление, реализация которого произойдет на второй-третий год, - это осуществление перехода на систему надзора на основании оценки рисков. Это самая сложная здесь задача, потому что она требует и другого персонала, и других методов оценки. Она является стратегической целью.

Какие сроки и стоимость реализации проекта?

Это трехлетний проект. Его запуск стартует с 2015 года. Норвежцы уже изучили информацию и начали процесс формирования бюджета. Сейчас они знают общий объем финансирования. Если я не ошибаюсь ежегодная поддержка составляет порядка 100 млн норвежских крон (примерно 15 млн долл. - УНИАН). Это средства, которые будут вкладываться не только в данный сегмент, а в Украину в целом. До этого Норвегия вкладывала порядка 20-25 млн крон. Думаю, если они увидят, что работа идет хорошо, объем финансирования могут увеличить.

В чем заключается интерес Норвегии в проведении реформ в Украине?

Это благотворительный проект. Все установленные задачи будут решаться за счет средств норвежского бюджета. В то же время они будут приветствовать финансовое участие украинских бизнесменов – это путь к постепенному государственно-частному партнерству.

Почему выбрали нас? Да потому что, если сегодня рынок финансовых услуг сделать открытым, прозрачным и простым, как в Норвегии, он автоматически изменит общий инвестиционный климат в стране. Норвежцы, будучи представителями западной идеологии и западного рынка, понимают, что им выгоднее не использовать наши услуги, как аутсорсинг (сейчас у нас тысячи людей работает на их компании), а - производить конечный продукт здесь. Так сказать, и нам выгодно – у нас люди получат работу, и им выгодно, потому что они будут импортировать не полуфабрикаты, а готовый продукт.

С другой стороны, эта помощь - инвестиция в собственную безопасность. Как вы думаете, почему премьер-министр Норвегии заявила о прекращении всех политических контактов с Россией? Теперь не будет никаких совместных учений с российской стороной, никаких политических консультаций и визитов. Вы только вдумайтесь, небольшая страна, сосед России, но все же делают такие заявления.

Давайте вернемся к отечественному рынку финансовых небанковских услуг. В каком состоянии, по вашим оценкам, сейчас находится данный сектор украинской экономики?

Рынок финансовых небанковских услуг – это огромный рынок, который, к сожалению, болеет так же, как и вся экономика. Финансы – это кровь экономики, поэтому все болезни проходят именно в подобных секторах.

Мне довелось около трех лет сотрудничать с Нацкомфинуслуг при разном руководстве, но мне кажется, что именно сейчас мы имеем хорошие шансы для того, чтобы начать реальные реформы в этом сегменте финансового рынка.

Почему именно сегодня?

Не секрет, что долгое время Нацкомфинуслуг была самым коррумпированным органом, имевшая самую тесную связь с «семьей». Сегодня мы имеем фактически новую страну, новую исполнительную и законодательную власть. Эти изменения начались и в Комиссии. Насколько мне известно, за последние полгода новым руководителем были проведены кадровые ротации - замена 95% директоров департаментов; была налажена эффективная работа с профессиональными ассоциациями и бизнесом. Все это - хороший фундамент для развития рынка.

По вашим прогнозам, станет ли украинский рынок финансовых услуг привлекательным для иностранных инвесторов?

Это цель вполне достижимая. И думаю, что норвежский проект ускорит ее реализацию. Если все четыре пункта реформирования будут выполнены, то мы получим новый рынок, который станет привлекательным для международных инвесторов. Естественно, это произойдет при условии, что общие реформы в стране, пусть в два раза медленнее, но тоже будут проводиться. Ведь невозможно построить нормальную прозрачную систему исключительно на рынке финансовых услуг, в то время как во всех остальных сферах будет продолжаться хаос. Все задачи, которые перед нами стоят, должны быть обязательно выполнены.

УНИАН