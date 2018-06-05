В украинских банках стало меньше неработающих кредитов

13:13, 05 июня 2018
Финансы
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Объем неработающих кредитов на начало мая составил 629 млрд грн / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало мая составил 629 млрд грн.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%, а их объем – 595 млрд грн.

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Теги: #Нацбанк#банки#кредиты