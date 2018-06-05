В украинских банках стало меньше неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов в украинских банках в апреле сократилась до 56,2%.

Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в апреле сократилась до 56,2% с 56,4% месяцем ранее. Читайте такжеУкраинские банки готовы объединиться для возврата проблемных кредитов - НБУ Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало мая составил 629 млрд грн. Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%, а их объем – 595 млрд грн.

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