МВФ продолжит работать с Украиной после формирования нового правительства

Международный валютный фонд, миссия которого работала в Киеве с 11 по 25 ноября, планирует продолжить дискуссии с украинскими властями после формирования в Украине нового правительства, сообщили УНИАН в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

«Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 11 по 25 ноября. Миссия провела начальный раунд технических дискуссий с представителями властей страны о текущей экономической ситуации, эффективности реализации программы, поддерживаемой финансированием от Фонда, а также политике властей, направленной на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности и восстановление роста. Планируется, что дискуссии будут продолжены после того, как будет сформировано новое правительство Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, 11 ноября в Киев приехала оценочная миссия МВФ под руководством Николая Георгиева. По итогам своей работы миссия подготовит доклад о ситуации в экономике Украины и предложит его на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года. Совет может одобрить решение о предоставлении нашей стране следующего транша кредита и пересмотре программы.

Читайте такжеУкраина намерена выполнить условия сотрудничества МВФ - проект Коалиционного соглашенияУкраина и МВФ утвердили и подписали двухлетнюю программу кредитования объемом 17 млрд долл. в конце апреля. В рамках этой программы наша страна уже получила 4,5 млрд долл. двумя траншами в мае и в сентябре.

Напомним, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, результаты которых кардинально изменили расстановку политических сил в парламенте. По данным Центральной избирательной комиссии, в парламент проходят партии «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Самопомич», «Оппозиционный блок», Радикальная партия, «Батькивщина». 21 ноября пять политических партий, кроме «Оппозиционного блока», представленного экс-регионалами, парафировали коалиционное соглашение.

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сегодня, 26 ноября, проходит последнее заседание действующего украинского правительства, и в соответствии с Конституцией Украины, Кабинет министров слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой.

Первое заседание нового состава украинского парламента ожидается завтра, 27 ноября.