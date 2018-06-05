«Ощадбанк» перечислил в госбюджет 168 миллионов дивидендов

В 2017 году банк получил 558,5 млн грн прибыли.

Государственный «Ощадбанк» по результатам работы в 2017 году перечислил в государственный бюджет часть прибыли в форме дивидендов в размере 167,6 млн грн.

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Как сообщила УНИАН в пресс-служба банка, объем дивидендов в рамках действующего законодательства определяется в соответствии с действующим законодательством, и для «Ощадбанка» этот норматив составляет 30% чистой прибыли.

В банке напомнили, что согласно финансовой отчетности за 2017 год, подтвержденной международной аудиторской компанией KPMG, объем прибыли составил 558,5 млн грн, что на 20,3% выше показателя предыдущего года.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию государственного «Ощадбанка», которая предусматривает частичную приватизацию финучреждения с участием международного инвестора.

В конце мая текущего года Европейский банк реконструкции и развития официально анонсировал планы вхождения в капитал государственного «Ощадбанка» до конца года.