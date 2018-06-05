Условия ведения бизнеса в Украине будут конкурентными - Гройсман

Глава правительства во время встречи с представителями датских компаний, которые работают в Украине, подчеркнул, что Украина и Дания имеют широкий спектр сфер для сотрудничества.

Правительство Украины считает одним из приоритетов своей деятельности – формирование благоприятной бизнес-среды, способной привлекать инвестиции, обновлять производственные процессы, создавать новые рабочие места в наиболее востребованных сферах. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями датских компаний, которые работают в Украине.

Встреча состоялась накануне визита главы Правительства в Дании, одной из главных событий которого станет международная конференция по вопросам украинских реформ, передает Правительственный портал.

«Надо отметить, что уровень наших двусторонних отношений с Данией – весьма высокий. Имеем растущий товарооборот, и рад тому, что датский бизнес работает в Украине, - сказал Владимир Гройсман. - Развитие экономики и создание условий роста – принципиально для нас важно. Тем более, что мы обеспечили основы такого роста».

«Мы очень рады этой встрече, и отмечаем ваше стремление к проведению реформ ради экономического роста и привлечения инвестиций», - сказал в свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине Рубен Мадсен, который также принял участие во встрече.

Глава правительства подчеркнул, что Украина и Дания имеют широкий спектр сфер для сотрудничества.

«У нас есть о чем поговорить – от политических вопросов к углублению экономического сотрудничества. Перед нами немало вызовов, на которые надо смотреть трезво, - сказал Владимир Гройсман. - Развитие инвестиционного сотрудничества имеет большое значение. И учитывая это, считаем, что условия ведения бизнеса в Украине должны быть конкурентными», - добавил премьер-министр.

По его словам, экономическая политика Правительства ориентирована на интересы общества и предпринимательства. Однако на повестке дня работы Кабинета Министров не только исключительно регулятивные инициативы, но и активное содействие внедрению фундаментальных изменений в различных сферах – в том числе в судебной системе. В этом контексте глава правительства вновь напомнил о важности создания Антикоррупционного суда и настроенности правительства обеспечить его работу сразу же, как только будет принято законодательное решение в парламенте.

Участники встречи обсудили ряд вопросов взаимного сотрудничества, рассмотрели конкретные кейсы работы датских компаний в Украине и согласились, что преобразования, которые сейчас переживает Украина, очевидны и ощутимы. Причем речь идет не только об экономических вопросах и защите прав инвесторов, но и о решении социальных проблем – в частности, в образовании, системе здравоохранения и системе эффективного потребления ресурсов. Как отметил премьер-министр, внимание, которое сегодня уделяется этим сферам, – существенное. Он пригласил датский бизнес активнее присмотреться к приватизационным возможностям Украины и смело развивать инновационные направления в фармацевтике, логистике, переработке агропродукции, энергетике, туризме и прочее.

«И мы всегда к вашим услугам, - сказал Владимир Гройсман. - Я заинтересован в том, чтобы бизнес побеждал. Ваш успех – это успех Украины. А мы как раз и ориентированы на успех».

По итогам 2017 г. общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Данией увеличился на 14,4% и составил 540,6 млн долл. США. В первом квартале текущего года – 136,9 млн долл. США (увеличение на 22,7%). Более 150 датских компаний уже сейчас работают в Украине, в частности в сфере агропроизводства, логистики и торговли. Основные секторы датского бизнеса в Украине – сельское хозяйство, ИТ, энергетика и легкая промышленность.

Объем датских инвестиций в экономику на начало года составлял почти 150 млн долл. Дания относится к перечню перспективных рынков для экспорта украинской продукции. Основные статьи украинского экспорта в Данию – текстиль, мебель, одежда, молоко, яйца, мед, металлы, продукция машиностроения.