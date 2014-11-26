Гривня на межбанке сегодня снизилась до 15,37 за доллар

В среду, 26 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,07/15,37 грн/долл. против 15,03/15,33 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке проходили более оживленно по сравнению с последними днями, но, тем не менее, спрос по прежнему значительно превышает предложение.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,88/19,17 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,32/0,33 грн/рубль.

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