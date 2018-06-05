Международные резервы Украины в мае сократились до $18,1 миллиарда

По информации регулятора, сокращение резервов связано с осуществлением платежей по государственному долгу.

Международные резервы Украины в мае сократились на 301 миллион долларов, или на 1,6%, - до 18,120 миллиарда долларов на 1 июня 2018 года.

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Как свидетельствуют предварительные данные на сайте Национального банка Украины, текущий уровень резервов на 460,64 миллиона долларов, или на 2,47%, ниже показателя на начало года.

По информации регулятора, сокращение резервов связано с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте. В частности, в мае правительство и НБУ уплатили 455,1 миллиона долларов в пользу Международного валютного фонда, 214,4 миллиона долларов США были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга.

По итогам мая Национальный банк купил на межбанковском рынке 181,2 миллиона долларов США. Все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по лучшим курсом.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 272,3 миллиона долларов США и 64,6 миллиона евро от размещения правительством ОВГЗ.

По данным НБУ, в целом, по состоянию на 1 июня 2018 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в апреле выросли на 230 миллионов долларов, или на 1,3% - до 18,421 миллиарда долларов на 1 мая 2018 года.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.

Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 21,6 миллиарда долларов с 20,5 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее, ожидая в текущем году поступления 2 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, а также другие поступления.