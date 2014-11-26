Доллар по официальному курсу уже стоит меньше 15 гривень
Официальный курс гривни сегодня преодолел психологическую отметку в 15 гривень.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 26 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1497.3062 грн (с 14.00 25 ноября – 1500.7932);
100 евро – 1860.2532 (с 14.00 25 ноября – 1862.4844);
10 российских рублей – 3.3291 (с 14.00 25 ноября – 3.3511).
Читайте такжеКурс евро в России превысил психологическую отметку в 58 рублейКак сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к закрытию торгов понизились до 15,07/15,37 против 15,03/15,33 на открытии торгов.
Котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,88/19,17, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,32/0,33.