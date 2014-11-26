Доллар по официальному курсу уже стоит меньше 15 гривень

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 26 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1497.3062 грн (с 14.00 25 ноября – 1500.7932);

100 евро – 1860.2532 (с 14.00 25 ноября – 1862.4844);

10 российских рублей – 3.3291 (с 14.00 25 ноября – 3.3511).

Читайте такжеКурс евро в России превысил психологическую отметку в 58 рублейКак сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к закрытию торгов понизились до 15,07/15,37 против 15,03/15,33 на открытии торгов.

Котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,88/19,17, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,32/0,33.