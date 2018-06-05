Данилюк рассказал, что будет означать для Украины прекращение сотрудничества с МВФ

При этом глава Минфина подчеркнул, что ключевое условие по программе с МВФ – принятие закона об антикоррупционном суде – пока не выполнено.

Прекращение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом автоматически означает урезание расходов государственного бюджета как минимум на 4 миллиарда долларов США.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов.

"Если мы прекращаем сотрудничество с МВФ – это автоматически означает секвестр. Секвестр на сумму минимум 4 миллиарда долларов США", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские политики "ринулись" на выборы, но государственные финансы должны быть независимы от политических процессов.

При этом, как отметил Данилюк, госбюджет Украины на текущий год предполагает получение траншей МВФ и доступ к внешним рынкам заимствований.

"Ключевое условие по программе с МВФ – принятие закона об антикоррупционном суде - не выполнено", - добавил министр.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Верховная Рада 1 марта приняла президентский законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) в первом чтении. 23 мая парламент начал рассмотрение законопроекта, к которому было подано 1927 поправок, во втором чтении.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.