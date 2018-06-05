Министр финансов рассказал о последствиях возможного непринятия Радой закона об Антикоррупционном суде

Непринятие Радой закона об антикоррупционном суде в четверг может сорвать голосование в Европарламенте за 1 млрд евро от ЕС для Украины.

Непринятие Верховной Радой Украины закона об антикоррупционном суде в этот четверг, 7 июня, может отложить голосование в Европарламенте за предоставление 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза для Украины.

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Об это заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов.

Министр напомнил, что Украина уже несколько месяцев обсуждает с ЕС новую программу макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

"Есть четкая позиция Европейской народной партии о том, что если в четверг не проголосуют за антикоррупционный суд, то есть риск, что голосование за макрофинансовую помощь, которое планируется 13 июня в Европарламенте, может быть отложено", - сказал Данилюк.

По его словам, это вопрос не только политической ответственности украинских властей, но и финансовой.

Справка УНИАН. Европейский совет 29 мая одобрил соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро.

Помощь будет разделена на транши, выделению каждого из которых должно предшествовать выполнение Украиной определенных условий, в частности, уважение к демократическим механизмам, верховенство закона, соблюдение прав человека, а также реализация экономических и финансовых реформ. Условия будут изложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейской комиссией.

Также макрофинансовая помощь будет выделяться при условии прогресса в предотвращении коррупции и выполнении программы МВФ.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках двух программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 миллиарда евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 миллиарда евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 миллиарда евро, поскольку остальные 600 миллионов евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.