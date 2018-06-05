Курс валют на среду: доллар дорожает, евро дешевеет

Официальный курс НБУ на 6 июня: 100 USD – 2615,6210 гривни; 100 EUR – 3053,7375 гривни; 10 RUR – 4,2200 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2615,6210 (5 июня – 2613,2875)

100 EUR – 3053,7375 (5 июня – 3067,2155)

10 RUR – 4,2200 (5 июня – 4,2198)

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Как сообщает УНИАН, 5 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,16 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,50/30,52 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1562 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 584 сделки на сумму 374,64 миллиона долларов.