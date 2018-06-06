Мексика введет новые пошлины на сталь и сельхозпродукцию из США

По предварительным данным, новые ставки ввозной пошлины на американскую свинину вступят в силу уже с 6 июня.

Мексика введет импортные пошлины в размере 25 процентов на стальные изделия, импортированные из США, а также пошлины на сельскохозяйственные товары.

Во вторник, 5 июня, министерство экономики Мексики обнародовало список товаров, которые импортируются из соседней страны и будут подпадать под действие новых ввозных пошлин, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Согласно намерениям ведомства, планируется введение ввозной пошлины в размере 20 процентов на импорт американской свинины, яблок и картофеля. Ставки импортной пошлины для определенных видов сыра и американского виски колебаться от 20 до 25 процентов.

По предварительным данным, новые ставки ввозной пошлины на американскую свинину вступят в силу уже с 6 июня. Согласно правительственной статистике, в прошлом году Мексика импортировала 650 тысяч тонн свинины из США на сумму 1,07 миллиарда долларов США. Чтобы не допустить подорожания цен на свинину на внутреннем рынке, власти Мексики планируют расширить импорт свинины из других стран. Для этого должны ввести беспошлинные квоты объемом до 350 тысяч тонн для каждой страны-поставщика.

США, Мексика и Канада являются членами Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которую президент Дональд Трамп неоднократно критиковал. Несмотря на членство в соглашении США ввести 25-процентную пошлину на сталь из Канады и Мексики, а также 10-процентную ввозную пошлину на алюминий из двух соседних стран. Трамп также предлагал заменить 24-летний договор по NAFTA двумя отдельными соглашениями.