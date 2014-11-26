Нацбанк приказал отключить банкоматы в зоне АТО

Национальный банк Украины 24 ноября разослал банкам письмо с напоминанием об обязанности неуклонно выполнять требования по остановке всех видов финансовых операций в населенных пунктах, не подконтрольных украинским властям, сообщили в НБУ на запрос УНИАН.

По информации банкиров, запрет НБУ предполагает закрытие отделений банков, отключение банкоматов и пос-терминалов и прекращение доставки наличности в населенные пункты, не подконтрольные украинским властям.

Регулятор напомнил, что в рамках постановления НБУ №466 от 6 августа банки обязаны приостановить все виды финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

«Это решение действительно на сегодняшний день. К вышеупомянутым операциям относятся, в частности, операции по обслуживанию банками счетов, в том числе карточных, открытых субъектам хозяйствования всех форм собственности», - отметили в НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что банки возобновляют проведение финансовых операций только после перехода района/города областного значения Донецкой и/или Луганской области под контроль украинской власти.

Читайте такжеВ РФ решили заменить украинские банки на Донбассе российскимиНапомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом предложил Национальному банку в месячный срок прекратить обслуживание банками счетов субъектов хозяйствования и населения в зоне АТО, а также обязал Кабмин в двухнедельный срок свернуть работу госпредприятий, учреждений и организаций в зоне АТО, обеспечив эвакуацию или перевод работников, вывоз имущества и документации.

Украина с апреля этого года ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков, активизировавшихся на фоне демократических преобразований в стране.

К территориям, не подконтрольным украинским властям, по решению правительства от 7 ноября, относятся такие крупные города региона, как Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 7 августа обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями. Как впоследствии сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, работать в зоне АТО было разрешено только государственному «Ощадбанку» по ограниченному спектру операций.

Сегодня, 24 ноября, «Ощадбанк» сообщил о решении до 1 декабря перенести свое Донецкое областное управление в Краматорск, Луганское областное управление – в Северодонецк.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, в настоящее время правительство пересматривает свою политику по отношению к Донецкой и Луганской областям, включая возможность создания свободной экономической зоны в регионе.