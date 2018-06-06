В Австралии появился первый "криптовалютный город"

Таким образом власти австралийского городка стремятся привлечь еще больше туристов.

Австралийский Агнес Уотерс в штате Квинсленд провозгласил себя первым в стране "криптовалютним городом".

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Об этом сообщает Insider.Pro.

Город Агнес Уотерс, в котором проживает всего 2 тысячи человек, располагается примерно в 400 километрах к северу от Брисбена. Кроме того, это ближайший населенный пункт к Большому Барьерному рифу, поэтому здесь всегда много туристов.

Отмечается, что таким образом местные власти стремятся привлечь сюда еще больше туристов.

Несмотря на небольшие размеры города, более 30 местных компаний - от отелей и туроператоров до ресторанов - начали принимать в качестве оплаты биткоины, Bitcoin Cash, эфир, лайткоин и NEM. За запуск цифровой платежной инфраструктуры отвечал австралийский криптостартап TravelbyBit.

"Если вы путешествуете по миру, вам приходится иметь дело с большим количеством валют. Иногда обменный курс сбивает вас с толку, иногда вы отчаянно пытаетесь найти банкомат, а иногда вас просто обманывают в обменниках. Так что использовать в путешествие единую глобальную валюту, такую как биткоины, - это отличная идея", - рассказал председатель криптостартапа.