Госдолг Украины в октябре снизился на $1,3 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 октября 2014 года составила 72,995 млрд долл., что на 1,300 млрд долл. или на 1,75% меньше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 16,734 млрд грн, или на 1,74% - до 945,331 млрд грн.

С начала года, за январь-октябрь, государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 115 млн долл., или на 0,16%, в то время как в гривневом эквиваленте госдолг вырос на 360,961 млрд грн, или на 61,77%.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в октябре снизился на 1,901 млрд долл., или на 4,55% – до 39,839 млрд долл. и составил 54,58% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг вырос на 599 млн долл., или на 1,84% – до 33,155 млрд долл.

Читайте такжеЭкономист считает, что Украине могут списать часть долгов при условии активного проведения реформПрямой госдолг правительства Украины в октябре вырос на 474 млн долл., или на 0,76% – до 62,523 млрд долл., что составляет 85,65% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе, внешний долг снизился на 167 млн долл., или на 0,53% – до 31,617 млрд долл., внутренний долг вырос на 641 млн долл., или на 2,12% – до 30,906 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 октября составил 10,472 млрд долл., в том числе внешний – 8,222 млрд долл., внутренний – 2,249 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2014 года составила 74,295 млрд долл. (962,065 млрд в гривневом эквиваленте), что на 1,185 млрд долл., или на 1,62% больше показателя на начало года.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.