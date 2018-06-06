Гройсман просит депутатов уволить министра финансов Данилюка

Глава правительства призвал депутатов безотлагательно поддержать отставку Данилюка и решить вопрос с назначением нового министра финансов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении министра финансов Александра Данилюка в связи с направлением последним письма послам стран "Большой семерки", в котором сообщается о попытках президента назначить на посты заместителей министра финансов приближенных людей и отказе главы правительства согласовывать предложенную Данилюком кандидатуру на пост своего заместителя.

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Об этом Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты", - отметил премьер.

По словам Гройсмана, Данилюк так и не внес корректив в выбранную линию поведения.

"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно", - подчеркнул Гройсман.