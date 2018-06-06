Доходы местных бюджетов Украины выросли на четверть

За этот период местные бюджеты получили 142 миллиарда гривень межбюджетных трансфертов.

Доходы общего фонда местных бюджетов в Украине в январе-мае 2018 года, по сравнению с январем-маем 2017 года, выросли на 24,1%, или на 17,391 миллиарда гривень, - до 89,700 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 142,076 миллиарда гривень, что составляет 95,3% от предусмотренных росписью ассигнований.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 31%, до 192 миллиардов гривень, а в 2016 году - на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.