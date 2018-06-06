Каким будет закон об антикоррупционном суде: вечером состоятся очередные переговоры с МВФ

По словам представителя правительства в Раде, согласованного окончательно варианта законопроекта об антикоррупционном суде в части полномочий совета международных экспертов на данный момент нет.

Сегодня вечером состоятся переговоры с представителями Международного валютного фонда по поводу окончательного варианта положений закона об антикоррупционном суде в части полномочий общественного совета международных экспертов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде, народный депутат из фракции «БПП» Вадим Денисенко.

«Согласованного окончательного варианта этой статьи (речь идет о статье, которая касается полномочий общественного совета международных экспертов - УНИАН) законопроекта об антикоррупционном суде на данный момент нет», - отметил он.

По словам Денисенко, вечером «будет очередной раунд переговоров, и я надеюсь, что вечером мы получим окончательный вариант, потому что тянуть уже больше некуда, с которым завтра будем выходить в зал».

По его словам, переговоры с МВФ состоятся где-то в «17 или 18 часов».

В то же время он не смог ответить, когда состоится заседание комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, который является основным комитетом по рассмотрению данного законопроекта, но добавил, что «заседание комитета может быть сегодня поздно ночью или завтра утром».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко.

23 мая парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта, к которому было подано 1927 поправок.

Одним из важнейших несогласованных моментов в законопроекте является норма о полномочиях Общественного совета международных экспертов в вопросе избрания судей этого суда.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.