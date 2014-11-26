Еврокомиссия хочет привлечь в экономику ЕС 300 миллиардов евро

Об УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Инвестиционный план состоит из трех основных частей:

• основания нового Европейского фонда стратегических инвестиций (ЕФСИ) с гарантированными государственными средствами для мобилизации минимум 315 млрд евро дополнительных инвестиций в течение следующих трех лет (2015-2017);

• создание надежного портфеля проектов в разработке в сочетании с программой помощи для направления инвестиций в проекты;

• амбициозная Дорожная карта по увеличению инвестиционной привлекательности Европы и устранению регуляторных препятствий.

Читайте такжеЕвросоюз ожидает роста ВВП на уровне 1,3%По оценкам Европейской комиссии, предложенные меры в целом могут добавить 330-410 млрд евро к ВВП ЕС в течение ближайших трех лет создать до 1,3 млн новых рабочих мест.

Комментируя создание плана, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, в частности, что, чем больше Европа будет инвестировать, тем более состоятельной она будет и будет создавать больше рабочих мест.

Еврокомиссия просит Европейский парламент и Европейский Совет, встреча которой состоится в декабре, одобрить Инвестиционный план для Европы.