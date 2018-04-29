Приватизация «по-новому»: схемы Януковича отступают с трудом

В результате конкурентной борьбы, чего не было во времена Януковича – когда госдоли продавались Фондом Госимущества исключительно «в нужные руки» по минимальной стоимости – 25% акций энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго» ушли с торгов по цене, в разы превышающей стартовую.

Так, финансовая компания «Фаворит» в ходе торгов на Украинской межбанковской валютной бирже 26 ноября приобрела их за 255 млн грн при начальной цене 67,1 млн грн. Это – огромный плюс для госбюджета, который трещит по швам в результате спровоцированных и поддерживаемых Россией военных действий на востоке страны. А также положительный сигнал для инвесторов – Украина, похоже, начинает жить по цивилизованным правилам развития экономики.

Но без нюансов первая попытка провести честную приватизацию все равно не обошлась. Как отметил УНИАН источник, близкий к торгам, перед самым началом аукциона представители Фонда госимущества предприняли попытку не допустить к торгам одного из крупнейших покупателей – компанию «Бизнес-Инвест» - вероятно, с целью продажи доли предприятия заранее определенному субъекту.

Однако, потуги чиновников ФГИ найти несоответствия в предоставленных компанией документах, дабы отказать ей в участии в аукционе, были тщетными. И хотя «Бизнес-Инвест», в итоге, не смог приобрести пакет акций «Закарпатьеоблэнерго», его участие в аукционе стало залогом конкуренции на торгах, что отразилось на окончательной цене пакета. Победил тот, кто предложил больше – последняя цена «Бизнес-Инвеста» составляла 248 млн грн, ФК «Фаворит» поднял цену до 255 млн грн и выиграл торги.

«Если бы «Бизнес-Инвест» не был допущен к конкурсу, то, судя по тому, что там происходило, можно сделать вывод – цена продажи была бы на порядок ниже», - подчеркнул источник УНИАН.

Экс-глава ФГИ Александр Бондарь считает, что ситуация пока неясная: взяло ли государство под контроль такую важную сферу как приватизация, или то, что произошло с пакетом акций «Закарпатьеоблэнерго» – случайность.

«Во-первых, это была первая удачная продажа (новой власти, – УНИАН). И все равно одну из структур биржа пыталась не допустить к торгам. Как она пробилась, что произошло? Возможно, вмешалось государство, или, помимо его, еще кто-то. Делать выводы пока рано – неизвестно, кто стоит за структурами, которые боролись за пакет. И принимало ли определенные действия государство, чтобы боролись две структуры», - подчеркнул Бондарь.

И хотя, по мнению эксперта, пока трудно делать какие-либо выводы, позитив очевиден – повышение цены в ходе приватизационного аукциона до такого высокого уровня свидетельствует о том, что продавать предприятия даже в военное время можно и нужно. Но, к сожалению, делается это очень поздно, считает Бондарь.

«Новая власть у руля уже восемь месяцев, и за столь длительное время это – первая продажа, когда цена в ходе приватизационных торгов поднялась во столько раз. Зато за восемь месяцев практически разрушена банковская система, обвалена гривна, и накоплен большой дефицит бюджета. Если бы восемь месяцев продавали объекты так, как «Закарпатьеоблэнерго», то и курс нацвалюты был бы другой, и банковская система была бы в другом состоянии. Ведь все крупные покупки осуществляются за средства, завезенные из-за границы. Валюта переводится в гривну для приобретения объектов. Можно ведь было поддерживать отечественную валюту такими продажами. Это – аксиома приватизации. Но данный механизм власть восемь месяцев не использовала. Сейчас же улучшить ситуацию таким способом с гривней и банками, скорее всего, поздновато. И потом, не известно – последний аукцион является тенденцией, или частным случаем. Ясность внесет следующий конкурс. Если все повторится, то можно только приветствовать – торги будут проходить прозрачно, а не так, как это было при старой власти», - считает эксперт.

С Бондарем сложно не согласится – ситуация с приватизацией даже после бегства Януковича – неоднозначная. Об этом, например, свидетельствует один из первых, после Революции Достоинства, конкурсов – по продаже государственного пакета акций химического гиганта «Сумыхимпром». Напомним, Фонд госимущества выставил на биржевые торги 7%-ный госпакет предприятия. В аукционе, по задумке авторов приватизационной аферы, в очередной раз должен был участвовать только один претендент. Однако историю не удалось утаить, разразился скандал: информацию о злоупотреблениях ФГИ предали огласке. Работники малоизвестной «Восточно-Европейской фондовой биржи» (связанной с находящимся под домашним арестом Дмитрием Фирташем), избранной Фондом госимущества для продажи государственных акций, блокировали участие потенциальных инвесторов в приватизационном аукционе – просто, под разными предлогами не принимая от «чужих» компаний заявки на участие в торгах. «Своей» - то есть, единственной компанией, у которой не было проблем с допуском к аукциону – тогда была фирма «Будброк», также входящая в структуры упомянутого Фирташа.

В итоге, история с «Сумыхимпром» закончилась ничем – торги были приостановлены. По сей день никакой ответственности биржа не понесла, фактически не было проведено разбирательство по факту срыва аукциона. Единственным последствием скандала стала, в итоге, отставка тогдашнего главы ФГИ Александра Рябченко (он получил должность главы Фонда еще при Януковиче).

Честная приватизация или пустой бюджет

Очевидно, что в нынешних условиях власть должна заняться приватизацией вплотную, как одним из основных, на данный момент, источников пополнения бюджета, обчищенного войной на востоке страны. Специалисты говорят, что в Украине, наконец, должны быть установлены четкие рыночные правила продажи государственных пакетов акций. Более того, если участники приватизационных аукционов указывают на грубейшие нарушения со стороны госорганов, то на это нужно реагировать.

«Продажа активов на открытых конкурсах с участием максимального количества заинтересованных сторон, безусловно, является позитивной. Открытая конкуренция определяет наиболее сильного покупателя и наиболее честную цену за актив. Условия и ход ведения торгов, на наш взгляд, может говорить об определенных позитивных изменениях в государственной политике в сфере приватизации. Для вывода об окончательном наведении порядка одного конкурса мало, но сама тенденция очевидна. Продолжение и сохранение такой политики действительно может привести в Украину серьезные инвестиции, сделать внутренний рынок прозрачным, законным и честным.

Понятно, что не каждый актив может вызвать такой ажиотаж. Но для предприятий, которые представляют ценность, возможен в новых условиях лишь такой подход. Иначе просевший рынок не даст возможность получить справедливые средства в приватизационных процессах», - считает руководитель аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин.

…Убедиться в приватизационной жизнеспособности новой власти дадут возможность торги 27 ноября на Восточно-Европейской фондовой бирже за 25% акций энергокомпании «Винницаоблэнерго» (начальная цена – 81,8 млн грн), а 28 ноября – на фондовой бирже ПФТС – за 25% акций «Черновцыоблэнерго» (начальная цена – 36,4 млн грн).

Нана Черная