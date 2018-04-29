REUTERS

Приватизация «по-новому»: схемы Януковича отступают с трудом

21:26, 26 ноября 2014
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После скандального старта приватизационной кампании при новой власти в Украине состоялся первый прозрачный биржевой аукцион по продаже государственных акций предприятия. Правда, без нюансов и сейчас не обошлось.

REUTERS

В результате конкурентной борьбы, чего не было во времена Януковича – когда госдоли продавались Фондом Госимущества исключительно «в нужные руки» по минимальной стоимости – 25% акций энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго» ушли с торгов по цене, в разы превышающей стартовую.

Так, финансовая компания «Фаворит» в ходе торгов на Украинской межбанковской валютной бирже 26 ноября приобрела их за 255 млн грн при начальной цене 67,1 млн грн. Это – огромный плюс для госбюджета, который трещит по швам в результате спровоцированных и поддерживаемых Россией военных действий на востоке страны. А также положительный сигнал для инвесторов – Украина, похоже, начинает жить по цивилизованным правилам развития экономики.

Но без нюансов первая попытка провести честную приватизацию все равно не обошлась. Как отметил УНИАН источник, близкий к торгам, перед самым началом аукциона представители Фонда госимущества предприняли  попытку не допустить к торгам одного из крупнейших покупателей – компанию «Бизнес-Инвест» - вероятно, с целью продажи доли предприятия заранее определенному субъекту.

Однако, потуги чиновников ФГИ найти несоответствия в предоставленных компанией документах, дабы отказать ей в участии в аукционе, были тщетными. И хотя «Бизнес-Инвест», в итоге, не смог приобрести пакет акций «Закарпатьеоблэнерго», его участие в аукционе стало залогом конкуренции на торгах, что отразилось на окончательной цене пакета. Победил тот, кто предложил больше – последняя цена «Бизнес-Инвеста» составляла 248 млн грн, ФК «Фаворит» поднял цену до 255 млн грн и выиграл торги.

«Если бы «Бизнес-Инвест» не был допущен к конкурсу, то, судя по тому, что там происходило, можно сделать вывод – цена продажи была бы на порядок ниже», - подчеркнул источник УНИАН.

Экс-глава ФГИ Александр Бондарь считает, что ситуация пока неясная: взяло ли государство под контроль такую важную сферу как приватизация, или то, что произошло с пакетом акций «Закарпатьеоблэнерго»  – случайность.

Бондарь Александр / Фото УНИАН

«Во-первых, это была первая удачная продажа (новой власти, – УНИАН). И все равно одну из структур биржа пыталась не допустить к торгам. Как она пробилась, что произошло? Возможно, вмешалось государство, или, помимо его, еще кто-то. Делать выводы пока рано – неизвестно, кто стоит за структурами, которые боролись за пакет. И принимало ли определенные действия государство, чтобы боролись две структуры», - подчеркнул Бондарь.

И хотя, по мнению эксперта, пока трудно делать какие-либо выводы, позитив очевиден – повышение цены в ходе приватизационного аукциона до такого высокого уровня свидетельствует о том, что продавать предприятия даже в военное время можно и нужно. Но, к сожалению, делается это очень поздно, считает Бондарь.

«Новая власть у руля уже восемь месяцев, и за столь длительное время это – первая продажа, когда цена в ходе приватизационных торгов поднялась во столько раз. Зато за восемь месяцев практически разрушена банковская система, обвалена гривна, и накоплен большой дефицит бюджета. Если бы восемь месяцев продавали объекты так, как «Закарпатьеоблэнерго», то и курс нацвалюты был бы другой, и банковская система была бы в другом состоянии. Ведь все крупные покупки осуществляются за средства, завезенные из-за границы. Валюта переводится в гривну для приобретения объектов. Можно ведь было поддерживать отечественную валюту такими продажами. Это – аксиома приватизации. Но данный механизм власть восемь месяцев не использовала. Сейчас же улучшить ситуацию таким способом с гривней и банками, скорее всего, поздновато. И потом, не известно – последний аукцион является тенденцией, или частным случаем.  Ясность внесет следующий конкурс. Если все повторится, то можно только приветствовать – торги будут проходить прозрачно, а не так, как это было при старой власти», - считает эксперт.

С Бондарем сложно не согласится – ситуация с приватизацией даже после бегства Януковича – неоднозначная. Об этом, например, свидетельствует один из первых, после Революции Достоинства, конкурсов – по продаже государственного пакета акций химического гиганта «Сумыхимпром». Напомним, Фонд госимущества выставил на биржевые торги 7%-ный госпакет предприятия. В аукционе, по задумке авторов приватизационной аферы, в очередной раз должен был участвовать только один претендент. Однако историю не удалось утаить, разразился скандал: информацию о злоупотреблениях ФГИ предали огласке. Работники малоизвестной «Восточно-Европейской фондовой биржи» (связанной с находящимся под домашним арестом Дмитрием Фирташем), избранной Фондом госимущества для продажи государственных акций, блокировали участие потенциальных инвесторов в приватизационном аукционе – просто, под разными предлогами не принимая от «чужих» компаний заявки на участие в торгах. «Своей» - то есть, единственной компанией, у которой не было проблем с допуском к аукциону – тогда была фирма «Будброк», также входящая в структуры упомянутого Фирташа.

В итоге, история с «Сумыхимпром» закончилась ничем – торги были приостановлены.  По сей день никакой ответственности биржа не понесла, фактически не было проведено разбирательство по факту срыва аукциона. Единственным последствием скандала стала, в итоге, отставка тогдашнего главы ФГИ Александра Рябченко (он получил должность главы Фонда еще при Януковиче).

Честная приватизация или пустой бюджет

Очевидно, что в нынешних условиях власть должна заняться приватизацией вплотную, как одним из основных, на данный момент, источников пополнения бюджета, обчищенного войной на востоке страны. Специалисты говорят, что в Украине, наконец, должны быть установлены четкие рыночные правила продажи государственных пакетов акций. Более того, если участники приватизационных аукционов указывают на грубейшие нарушения со стороны госорганов, то на это нужно реагировать.

Гривня / Фото УНИАН

«Продажа активов на открытых конкурсах с участием максимального количества заинтересованных сторон, безусловно, является позитивной. Открытая конкуренция определяет наиболее сильного покупателя и наиболее честную цену за актив. Условия и ход ведения торгов, на наш взгляд, может говорить об определенных позитивных изменениях в государственной политике в сфере приватизации. Для вывода об окончательном наведении порядка одного конкурса мало, но сама тенденция очевидна. Продолжение и сохранение такой политики действительно может привести в Украину серьезные инвестиции, сделать внутренний рынок прозрачным, законным и честным.

Понятно, что не каждый актив может вызвать такой ажиотаж. Но для предприятий, которые представляют ценность, возможен в новых условиях лишь такой подход. Иначе просевший рынок не даст возможность получить справедливые средства в приватизационных процессах», - считает руководитель аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин.

…Убедиться в приватизационной жизнеспособности новой власти дадут возможность торги 27 ноября на Восточно-Европейской фондовой бирже за 25% акций энергокомпании «Винницаоблэнерго» (начальная цена – 81,8 млн грн), а 28 ноября – на фондовой бирже ПФТС – за 25% акций «Черновцыоблэнерго» (начальная цена – 36,4 млн грн).

Нана Черная

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