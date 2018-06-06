Данилюк прокомментировал возможную отставку: не дал денег на "гречку" для мажоритарщиков

По словам самого министра, его поставили перед выбором - уйти или стать соучастником.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

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Об этом он заявил в Facebook.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе - "гречка", - говорит министр.

По его словам, его поставили перед выбором - уйти или стать соучастником.

"Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента – предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", - добавил Данилюк.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичную трансляцию заседания было прекращено, однако присутствующие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. Во время обмена мнениями Данилюк даже предположил подготовку представления о его отставке.

Позже Данилюк написал письмо к G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьером.