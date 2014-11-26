Бюджет России из-за санкций и нефти может потерять в 2015 году триллион рублей

Министерство финансов РФ оценивает риски падения доходов бюджета в 2015 году от снижения цены на нефть и замедления роста ВВП в 1 триллион рублей, видит цену нефти в $80-90 за баррель в среднесрочном и, возможно, долгосрочном периоде, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает Reuters.

"Мы находимся в новых условиях, новой парадигме и, соответственно, наши бюджетные и экономические планы тоже нужно строить, исходя из новых макроэкономических условий, которые, на наш взгляд, быстро не изменятся. Новая цена на нефть - $80-90 за баррель - скорее всего, сохранится на средне-, а может, даже и долгосрочный период", - сказал он в среду в Совете Федерации РФ.

Бюджет РФ на 2015-2017 годы сверстан на основании цены в $100 за баррель.

Силуанов считает, что бюджет нужно перестраивать: "Можно, конечно, быстро проесть резервы за полтора-два года, а можно выстраивать бюджетную политику по-другому. Нам придется оптимизировать расходы или, во всяком случае, их не такими темпами наращивать (мы в следующем году наращиваем расходы на 11 процентов, значительно выше инфляции)".

Цена на нефть, еще в июле составлявшая $113 за баррель, а в ноябре опустившаяся ниже $80 за барррель - главный риск для исполнения бюджета.

Читайте такжеРФ, Саудовская Аравия, Венесуэла и Мексика не договорились о снижении нефтедобычи"Конечно, у нас есть риски в следующем году по исполнению бюджета. В первую очередь, это цена на нефть. Даже несмотря на то, что у нас курс скорректировался, тем не менее, если сохранится такая же ситуация курса рубля к доллару, и цены на нефть, как сегодня, то мы примерно в следующем году недополучим около 500 миллиардов рублей доходов", - сказал Силуанов.

По его словам, эта сумма может быть компенсирована из Резервного фонда.

Минфин РФ предусмотрел в проекте бюджета право правительства потратить из Резервного фонда до 500 миллиардов рублей.

"Но есть еще одни риски: риски снижения темпов экономического роста, который мы закладывали в следующем году 1,2 процента, возможно, будет ниже. Риски, которые мы видим, по сокращению импорта - это тоже недопоступление доходов. Мы таких рисков оцениваем еще примерно на 500 миллиардов рублей", - добавил министр.

Третьим фактором риска министр назвал отсутствие внешних займов: в 2015 году размещений суверенных евробондов не будет.

"И еще нас беспокоят заимствования на рынке, потому что мы наверно уже точно в следующем году не будем заимствовать на внешних рынках, и нам придется эти источники искать внутри страны".