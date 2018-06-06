Глубокий кризис и катастрофическое падение гривни: экономисты спрогнозировали последствия срыва сотрудничества с МВФ

Напомним, главным условием продолжения сотрудничества с Фондом является принятие Верховной Радой закона о создании независимого антикоррупционного суда с правом вето международных экспертов в процессе отбора судей.

Ведущие экономисты, члены Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины и представители бизнеса заявляют о глубоком экономическом кризисе в стране в случае срыва программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Об этом говорится в открытом письме, которым располагает УНИАН.

«Считаем своим долгом заявить: украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса. Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам. В следующем году около 7 млрд. Этих денег государство не имеет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан», - говорится в письме.

При этом у Украины есть три варианта выплаты долга: продолжение сотрудничества с МВФ, займы у частных инвесторов либо радикальное сокращение расходов бюджета.

«Опция с частными инвесторами на самом деле означает только откладывание проблемы на один год с последующим еще большим затягиванием долговой «удавки» (боргового зашморгу). Поскольку деньги можно будет одолжить не менее чем под 8% либо под все 10-12%. Радикальное сокращение расходов бюджета - пенсии, зарплата, образование, медицина, оборона - маловероятно», - отмечается в письме.

В связи с этим подписанты считают единственным вариантом - продолжение сотрудничества с МВФ.

«Поэтому остается дальнейшее сотрудничество с МВФ, где годовая ставка составляет 3%. Но эта программа не будет продлена, пока Украина не вернется на путь реформ. С МВФ или без, из-за отсутствия борьбы с коррупцией мы теряем последний шанс. У нас есть недели (не месяцы). Перед тем, как парламент пойдет на каникулы», - говорится в письме.

Открытое письмо подписали почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, глава академического совета Киевской школы экономики Юрий Городниченко, экс-заместитель министра экономического развития и торговли, член правления Transparency International Украина Юлия Клименко, глава Совета Независимой ассоциации банков, старший советник «Альфа Банка» Роман Шпек, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, глава правления банка ПУМБ Сергей Черненко, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош, партнер юридической фирмы DLA Piper Маргарита Карпенко, генеральный директор компании Kasta Андрей Логвин, стратегический советник почетного президента Киевской школы экономики Сергей Гусовский, вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал, вице-президент по финансам Киевской школы экономики Наталья Мостепанюк и заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта.

Как сообщал УНИАН, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл. Кроме того, продолжение сотрудничества с Фондом является условием предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, а также позволит правительству привлекать средства частных инвесторов на более выгодных условиях. По словам министра финансов Александра Данилюка, прекращение сотрудничества с МВФ приведет к необходимости секвестра (урезания) государственного бюджета Украины в 2018 году на 4 млрд долл.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Главным условием МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной является создание в стране независимого антикоррупционного суда.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к президентскому законопроекту об антикоррупционном суде, принятому Верховной Радой в первом чтении 1 марта, является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая МВФ, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости антикоррупционного суда и его способности эффективно исполнять свои функции.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что уйдет в отставку в случае непринятия Радой закона о создании суда.

По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, парламент рассмотрит законопроект об антикоррупционном суде в четверг, 7 июня.

Согласно данным опроса Американской торговой палаты, 91% ее членов столкнулся с коррупцией в Украине в 2017 году, что отвечает уровню 2014 года.