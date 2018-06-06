Кто будет управлять Минфином вместо Данилюка: депутат дал прогноз развития событий
Верховная Рада Украины может принять решение об увольнении министра финансов Александра Данилюка без назначения его преемника, и в таком случае его обязанности будет выполнять первый заместитель министра Оксана Маркарова.
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Такое мнение УНИАН высказал народный депутат Украины Руслан Демчак, входящий в состав парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
Депутат утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Рада уволить Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана без назначения преемника.
"Исполняющим обязанности будет первый заместитель Оксана Маркарова", - сказал Демчак.
Ранее другой народный депутат, также входящий в состав парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, Павел Ризаненко высказал мнение, что международные партнеры Украины негативно отнесутся к отставке министра финансов Александра Данилюка.
В Министерстве финансов Украины вопросы текущего руководства министерством по запросу УНИАН пока не прокомментировали.
Справка УНИАН. Министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса назначения своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствует уже в течение двух лет.
После Данилюк обратился с письмом к послам "Большой семерки", утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.
Сегодня, 6 июня, премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении министра финансов Александра Данилюка.
В связи с тем, что Данилюк, как он неоднократно заявлял, сам подавать в отставку не собирается, принять решение о его увольнении может Верховная Рада по представлению премьер-министра.