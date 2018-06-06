Сделку между акционерами Альфа-Банка и немецкой BASF оценили в 20 млрд евро

LetterOne приобрела DEA в марте 2015 года за 5,1 млрд евро у немецкой RWE. Тогда среди претендентов на компанию была и BASF Объединенная нефтегазовая компания Wintershall DEA, которую совладельцы Альфа-банка создают вместе с BASF, будет стоить около 20 миллиардов евро, рассказал Герман Хан в интервью агентству РБК.

Акционеры Альфа-Банка и LetterOne получат в ней 33%. Компания Wintershall DEA, о создании которой LetterOne (управляет международными энергетическими активами акционеров "Альфа-Групп") и немецкая BASF договорились в декабре 2017 года, "может стоить ориентировочно в районе 20 млрд евро", сказал в интервью РБК совладелец "Альфа-Групп" и LetterOne Герман Хан. По его словам, партнеры сохраняют планы завершить слияние во второй половине текущего года, а также провести IPO через несколько лет.

"Сейчас идет активная работа по due dilligence, и мы надеемся, что эта сделка будет финализирована", — добавил он.

Cделка предполагает слияние двух крупнейших нефтегазовых компаний Германии, работающих также в Норвегии, Дании, Южной Америке, Северной Африке и России, а именно присоединение активов DEA, принадлежащей LetterOne, к "дочке" BASF Wintershall. В объединенной компании BASF получит 67%, а LetterOne — 33%. Общая выручка двух компаний составила 4,69 млрд евро, EBITDA — 2,996 млрд евро, следует из отчета BASF и материалов DEA. Добыча Wintershall в 2017 году составила 164 млн баррелей нефтяного эквивалента, DEA — 125 млн баррелей.

LetterOne приобрела DEA в марте 2015 года за 5,1 млрд евро у немецкой RWE. Тогда среди претендентов на компанию была и BASF. По словам Хана, акционеры LetterOne согласились на слияние для устойчивости бизнеса.

"В нефтегазовом бизнесе ценятся большие игроки, которые имеют большую устойчивость с точки зрения влияния, конъюнктуры и способности решить какие-то геологические проблемы, с которыми компания может сталкиваться на том или ином месторождении. Поэтому плюсы большого игрока — у него появляется существенно больше возможностей по развитию, по выходу в новые регионы", — пояснил он.

LetterOne, инвестиционная структура, созданная акционерами "Альфа-Групп" для инвестирования в международные активы в нефтегазовой и телекоммуникационной отраслях. Впоследствии спектр отраслей и регионов расширился за счет вложений в ритейл и здравоохранение. В настоящее время, кроме инвестиций в европейский энергетические активы, LetterOne владеет долями в телекоммуникационном холдинге VEON, британской сети магазинов здорового питания Holland & Barrett, а также инвестировала 200 млн долларов в Uber.