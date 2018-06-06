Руководство ГФС в Житомирской области подозревают в причастности к конвертцентру

В ходе обысков в рабочем кабинете одного из руководителей фискалов Житомирщины изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.

Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность отдельных руководителей Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области к деятельности конвертационного центра с оборотом более 140 млн грн.

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Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн грн», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, в ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности «конвертационного центра» отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области, которые способствуют противоправной деятельности указанных субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности путем их избежания от проведения налоговых проверок, предоставляя возможность их длительному функционированию и как следствие уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ведомстве также отметили, что во время проведения следственных действий в административных зданиях ГУ ГФС в Житомирской области сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС в Житомирской области.

«Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей. Кроме того, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ГФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн», - сообщили в ГПУ.

В настоящее время следственные действия продолжаются.