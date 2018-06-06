Бюджетный комитет Рады поддержал увольнение министра финансов

Сам Данилюк на заседание комитета не явился.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал проект постановления об увольнении с занимаемой должности министра финансов Александра Данилюка.

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Об этом сообщил руководитель Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде Виктор Мазярчук в соцсети Facebook, ссылаясь на итоги сегодняшнего заседания комитета.

По его словам, министра приглашали на заседание комитета, однако никого из представителей Минфина не было.

«Если бы присутствовал, думаю, дискуссия была бы жаркая и, возможно, решение не было бы принято. Воздержались 3 человека», - написал он.

При этом, как отметил Мазярчук, единственным, кто публично назвал решение комитета неправильным и заявил о необходимости заслушать министра финансов, был входящий в состав комитета народный депутат Виктор Пинзеник.

«Интересное совпадение. Перед этим депутаты поддержали перераспределение расходов Государственного фонда регионального развития», - добавил он.

Ранее министр финансов Александр Данилюк, комментируя представление премьер-министра Владимира Гройсмана о своем увольнении в парламент, заявил о попытках втянуть его в «политическую коррупцию», требуя поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов».

Справка УНИАН. Министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса назначения своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствует уже в течение двух лет.

После Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.

Сегодня, 6 июня, премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении министра финансов Александра Данилюка.

В связи с тем, что Данилюк, как он неоднократно заявлял, сам подавать в отставку не собирается, принять решение о его увольнении может Верховная Рада по представлению премьер-министра.