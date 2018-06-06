Целью законопроекта о налоге на выведенный капитал является создание благоприятного инвестклимата в Украине – эксперт

Данный законопроект, по сути, предлагает начать с нуля отношения между бизнесом и государством – все накопленные налоговые убытки безвозвратно утрачиваются.

Главной целью законопроекта о налоге на выведенный капитал является создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов, которые готовы реинвестировать прибыль в Украину, а не репатриировать ее.

Так прокомментировала УНИАН первый заместитель генерального директора, финансовый директор ЧАО «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова обращение украинского бизнеса к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой внести в ближайшее время на рассмотрение парламента законопроект о налоге на выведенный капитал, чтобы данный налог мог заработать с 1 января 2019 года.

По ее словам, законопроект направлен, в первую очередь, на упрощение правил налогового учета на предприятиях, что предполагает снижение административной нагрузки на бизнес.

«Менеджмент получит возможность сэкономить время и ресурсы, например, для повышения операционной эффективности бизнеса, поиска новых рынков сбыта, запуска новых товаров и т.д. Помимо этого, смещение акцента с налогооблагаемой прибыли на ограниченный перечень налогооблагаемых операций может поспособствовать повышению качества финансовой отчетности, поскольку у предприятий будет меньше стимулов для манипуляций в балансе и отчете о финансовых результатах», - отметила Кирьянова.

Она также подчеркнула, что данный законопроект, по сути, предлагает начать с нуля отношения между бизнесом и государством – все накопленные налоговые убытки безвозвратно утрачиваются.

«Эффект данной реформы для крупного бизнеса, который регулярно декларирует налогооблагаемую прибыль, пока сложно оценить. Вероятнее всего, он будет разнонаправленным. В короткой и среднесрочной перспективе выиграть могут те предприятия, чья бизнес-модель будет ориентирована на реинвестицию прибыли для дальнейшего развития на рынке Украины», - сказала первый заместитель генерального директора, финансовый директор ЧАО «Смарт-Холдинг».

Примеров внедрения налога на выведенный капитал, по словам Кирьяновой, очень мало. С одной стороны, данный законопроект, возможно, привлечет инвесторов, которые готовы реинвестировать прибыль в Украину. С другой стороны, есть опасения, что данная реформа может повлечь за собой уменьшение налоговых поступлений для государства и, как следствие, стремительный рост дефицита бюджета. В условиях отсутствия соответствующих компенсаторов такие процессы могут подорвать макроэкономическую стабильность в стране и приостановить рост украинской экономики.

«Любая системная инициатива сопряжена с рисками. В нашем случае необходимо понимать, что в настоящий момент лишь ограниченное количество стран внедрили подобную модель налогообложения (Эстония, Латвия). Следовательно, мы ограничены в возможностях оценки как позитивных, так и негативных последствий данной реформы на примере других (в идеале – соразмерных с Украиной) экономик. Во-первых, в случае принятия законопроекта, бизнесу необходимо будет в очередной раз обучать персонал, адаптировать систему бухгалтерского и управленческого учета, а также нести дополнительные риски, связанные с ошибками при переходе на кардинально новую систему налоговой отчетности. Во-вторых, учитывая порой достаточно инновационные подходы органов ДФС, любые платежи в пользу нерезидентов, в частности таких как консалтинг, маркетинг, реклама и управленческие услуги, могут быть интерпретированы как дивидендный платеж, который подлежит налогообложению налогом на выведенный капитал. В-третьих, ставка на привлечение иностранных инвестиций также может не сыграть, ведь, в конечном итоге, цель большинства инвесторов – репатриация прибыли», - отметила Кирьянова, добавив, что Украина уже много лет практикует различные виды ограничений на репатриацию капитала, поэтому данный законопроект не обезопасит иностранных инвесторов от проблем с выводом своих денег из Украины. Кроме того, по ее мнению, улучшение инвестиционного климата неразрывно связано с эффективной и справедливой судебной системой, реформа которой, к сожалению, пока что только начинается в Украине.

Кроме того, как отметила Кирьянова, Украина должна определиться с выбранным вектором, а именно - имплементацией правил БЕПС (BEPS, Base erosion and Profit Shifting), которые внедряет все мировое сообщество, или идти своим путем, отличным от мировых трендов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20%, соответственно.

Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Интересы группы сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия «Смарт-Холдинга» инвестируют в объекты горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения и недвижимости. Бенефициаром компании является Вадим Новинский.