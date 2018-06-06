Нацбанк в мае перечислил в госбюджет 17 миллиардов своей прибыли

С начала года регулятор перечислил уже 32 млрд грн из 44,6 млрд грн, запланированных к перечислению в этом году.

Национальный банк в мае перечислил двумя траншами в государственный бюджет Украины часть своей прибыли за прошлый год в сумме 17 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, с начала года регулятор уже перечислил в госбюджет 32 млрд грн из 44,6 млрд грн, запланированных к перечислению в этом году.

Перечисление оставшейся суммы будет проведено в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.

«Подобные транши призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ», - поясняет регулятор.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины утвердил объем прибыли НБУ за 2017 год к перечислению в государственный бюджет в 2018 году в размере 44,6 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предполагает перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 млрд грн.

В 2017 году НБУ перечислил в государственный бюджет 44,4 млрд грн своей прибыли.