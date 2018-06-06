Может прийти в любой момент: Всемирный банк описал сценарий нового глобального кризиса

Мировая экономика оставила позади воспоминания о финансовом кризисе 2008–2009 годов, и прогнозы на 2018 и 2019 годы оптимистичны, пишет Всемирный банк. Но рецессии происходят каждые 10 лет, и следующая может прийти в любой момент.

Ближайшие перспективы мировой экономики внушают оптимизм — около половины всех стран мира испытывают ускорение экономического роста, но за горизонтом 2019 года все выглядит более тревожно.

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Об этом пишет Всемирный банк (ВБ) в новом докладе «Глобальные экономические перспективы» (выходит раз в полгода).

С одной стороны, кажется, что мир только-только окончательно оправился от последствий глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, а долгосрочные прогнозы (на 10 лет вперед) в этом году были повышены для большинства экономик, отмечает ВБ. С другой, за последние полвека глобальные рецессии происходят практически каждое десятилетие (1975, 1982, 1991 и 2009), а теперь «прошло как раз десять лет от последнего кризиса», констатирует исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан, передает РБК.

Риски ухудшения экономической ситуации сильнее, чем вероятность ее улучшения, показывают модели ВБ. Так, вероятность того, что мировой экономический рост в 2019 году (базовый прогноз — 3%) окажется ниже 2%, оценивается в 21%, а вероятность симметричного позитивного сюрприза (рост выше 4%) составляет 16%. Экономисты Citigroup приравнивают рост мировой экономики ниже 2% к «глобальной рецессии» (для сравнения, в 2008 году мировой рост составил 1,8%). И Всемирный банк замечает, что в целом макроэкономические прогнозы страдают излишним оптимизмом, а предыдущий глобальный кризис мало кто предвещал.

Замедление неизбежно (текущий сценарий ВБ — постепенное снижение темпов роста мирового ВВП с 3,1% в 2017–2018 годах до 2,9% к 2020 году), но возросла вероятность резкого торможения, если один или несколько экономических рисков материализуются, предупреждает ВБ. «Протекционистские угрозы сгущают тучи над будущим ростом. Если эти угрозы приведут к торговым войнам, последствия могут быть разрушительными», — говорит Девараджан. Вторая категория рисков, которую он выделяет, — «кредитное событие на крупном развивающемся рынке» (иными словами, дефолт по долговым обязательствам) или «внезапное ужесточение денежно-кредитной политики в США, ведущее к скачку процентных ставок».

Уровень задолженности как в частно-корпоративном, так и в государственном секторах развивающихся экономик сейчас значительно выше, чем был до кризиса 2008 года, и ужесточение монетарной политики может вызвать существенное увеличение стоимости обслуживания долга в этих странах. «Разворот капитальных потоков (от развивающихся рынков в сторону развитых) и резкое обесценение валют тоже могут увеличить риски дефолтов», — говорится в докладе ВБ.

Всемирный банк приводит пример, как совпадение нескольких материализовавшихся рисков может привести к глобальной рецессии: «Например, полномасштабная эскалация ограничительных мер в торговле в сочетании с внезапным всплеском глобальной инфляции может негативно повлиять на доверие и повлечь деструктивные события на финансовых рынках». Ослабление экономического роста и подъем стоимости заимствований могут «усилить беспокойства по поводу долговой и финансовой стабильности», а рост безработицы чреват «усилением политической неопределенности и протекционистских тенденций».

Среди других рисков ВБ называет завышенные оценки активов в результате продолжительного периода сверхнизких ставок: «Завышенные цены активов делают глобальные финансовые рынки более уязвимыми к резким коррекциям цен и всплескам волатильности». Например, в США акции компаний сейчас стоят исторически дорого с точки зрения соотношения котировок и прибылей компаний (price-to-earnings). Эскалация торговых ограничений между США и Китаем приведет не только к экономическим потерям для двух этих стран, но и «каскадному увеличению торговых издержек в глобальных цепочках поставок». Наконец, геополитика по-прежнему несет риски для экономик (это и неопределенность на Корейском полуострове, и напряженность на Ближнем Востоке, и проблемы в отношениях России с США и Европой). ВБ также указывает на риски политических изменений, «поляризацию общественного мнения», антиглобалистские настроения и растущее влияние популистских сил по всему миру.