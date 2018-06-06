Валюта в четверг подорожает: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 7 июня: 100 USD – 2616.2366 грн; 100 EUR – 3078.0024 грн; 10 RUR – 4.2193 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2616.2366 (6 июня – 2615.6210)

100 EUR – 3078.0024 (6 июня – 3053.7375)

10 RUR – 4.2193 (6 июня – 4.2200)

В среду, 6 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,16 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,77/30,78 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1624 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 372,30 млн долл.