Крупнейший производитель нефти в Африке Нигерия девальвировала нацвалюту

Центральный банк Нигерии девальвировал национальную валюту найра на 8,3%, сообщает ТАСС.

Глава банка Годвин Эмефиеле заявил, что решение вызвано падением мировых цен на нефть. Теперь 1 доллар стоит 168 вместо 155 найр, что все равно ниже обменного курса "черного рынка", где доллар продают за 184 найры.

Читайте такжеСегодня ОПЕК определит ближайшее будущее мирового рынка нефти

Последний раз Нигерия девальвировала национальную валюту в 2011 году, когда доллар стал стоить на 5 найр дороже.

Нигерия является крупнейшим африканским производителем нефти, которая приносит 70% доходов бюджета. Однако страна сильно зависит от импорта, и девальвированная валюта способна вызвать всплеск инфляции.

Читайте такжеFitch назвало страны, которые больше всего пострадают от дешевой нефти