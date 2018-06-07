Свыше половины украинцев не доверяют банкам – исследование

В 2015 году этот показатель составлял 19%.

Финансовый кризис в Украине с закрытием около 90 банков повысил уровень недоверия вкладчиков к банковской системе до 53% в 2017 году с 19% в 2015.

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Об этом говорится в исследовании компании InMind, проведенном по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц при содействии Агентства США по международному развитию USAID.

"Значительно чаще причиной отказа от хранения средств на депозите в банке люди стали называть недоверие к банкам: 19% респондентов в 2015 году и 53% - в 2017", - говорится в материалах исследования, имеющихся в распоряжении УНИАН.

Также по результатам опроса вырос показатель респондентов, которые не держат средства в банках: до 48% в 2017 году с 33% в 2015.

Отмечается, что 12% опрошенных имеют срочный депозит в банке, в то время как ранее этот показатель составлял 26%.

Также наблюдается значительное снижение заинтересованности в информации о финансовых услугах в целом. Если в 2015 году заинтересованность проявляли 25% респондентов - жителей городов с населением свыше 50 тысяч человек, то в 2017 году этот показатель снизился до 9%.

Как отметила в ходе презентации результатов исследования заместитель руководителя проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Юлия Витка, доверие к банковским учреждениям в Украине находится на чрезвычайно низком уровне.

«Доверие к финансовым учреждениям приблизительно находится на уровне 20%, но процент тех, кто полностью доверяет финансовым учреждениям или регуляторам финансового сектора, составляет 3%», - сказала она.

При этом Витка отметила, что аналогичный показатель в Чехии составляет 80%, а также неутешительными являются результаты исследования уровня защиты прав потребителей финансовых услуг, что отражается на отношении граждан к банковским услугам.

Согласно презентации результатов опроса, исследование было нацелено выяснить осведомленность потребителей финансовых услуг в Украине о действующей системе гарантирования вкладов, и большинство респондентов – 52% - оказались хорошо знакомы с фактом существования Фонда гарантирования вкладов.

Также в презентации указано, что опрос проводился методом интервью с использованием анкеты-опросника из 61 вопроса с 18 по 28 декабря 2017 года среди пользователей финансовых услуг, достигших совершеннолетия (18 лет) и заявивших интервьюерам о наличии интереса к информации о финансовых услугах в Украине. Всего было опрошено 2006 респондентов из всех областей и типов населенных пунктов Украины, за исключением временно оккупированных Россией территорий.

Справка УНИАН. Агентство США по международному развитию USAID предоставляет экономическую и гуманитарную помощь разным странам мира в течение 50 лет. В Украине помощь USAID сосредоточена на трех направлениях: здравоохранение, экономический рост, демократия и управление государством. Начиная с 1992 года агентство предоставило нашей стране техническую и гуманитарную помощь на сумму 1,8 млрд долл. США.

В марте текущего года USAID открыло в Украине новую четырехлетнюю программу «Трансформация финансового сектора» общим объемом 23 млн долл., в рамках которой руководство программы вместе с украинскими властями работает по направлениям повышения доверия потребителей финансовых услуг, трансформации небанковского финансового сектора, применения электронных сервисов, реформирования пенсионной системы, а также информационно-просветительской работы с уязвимыми группами населения.