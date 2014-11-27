Частные банки России попросили дать им деньги из Фонда национального благосостояния

Частные российские банки просят дать им средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет в четверг газета "Ведомости", которой сообщили об этом три чиновника финансово-экономического блока правительства и подтвердил высокопоставленный чиновник.

По данным издания, просят те банки, которые получали субординированные кредиты Внешэкономбанка в кризис 2008-2009 годов. Кредиты на 404 млрд рублей получили тогда 17 банков. По сути, это были те же деньги ФНБ: средства фонда разместили на депозите в ВЭБе под 6,25% до 2019 года и 7,25% до 2020 года; ВЭБ выдал их банкам под 6,5 и 7,5%. Это повысило достаточность их капитала.

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Но за пять лет до погашения субординированного кредита его размер, который учитывается при расчете капитала, начинает уменьшаться на 20% в год; по кризисным кредитам это начнется в 2015 году. Теперь банки просят переформатировать кредит в то, что позволит сохранить норматив достаточности, описывает схему один из чиновников.

Летом чиновники разрешили банкам-заемщикам ВЭБа конвертировать долг в привилегированные акции, а Сбербанку можно было выбрать: либо акции, либо бессрочный долг сроком до 50 лет. Частные банки также просили конвертировать их долги в бессрочные и жаловались, что такого для них не предусмотрено.

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Теперь деньги будут направляться в банки прямо из ФНБ. Процедура может выглядеть так, знает другой чиновник: банки погасят кредит перед ВЭБом, он вернет их Минфину, эти средства Минфин снова выдаст из ФНБ в одном из двух видов. Можно пополнить капитал первого уровня - будут приобретены привилегированные акции банков; можно заменить кредит ВЭБа на субординированный кредит (либо другой инструмент) из ФНБ.

"Второй вариант предпочтительнее - у нас есть желание сохранить эту помощь в капитале второго уровня", - говорит высокопоставленный чиновник. Это, по сути, пролонгация, кредит снова становится рабочим, отмечает другой чиновник.